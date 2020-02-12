وزيرة الصحة تكشف الحوافز الجديدة من أجل تنظيم الأسرة

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كشفت وزيرة الصحة والسكان اليوم الأربعاء عن الحوافز الجديدة الخاصة بمقترح الوزارة المتعلق بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة، من أجل ضمان حياة ومعيشة كريمة لكافة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، حيث أكدت وزيرة الصحة والسكان أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة يهدف إلى تحسين كافة الخصائص السكانية إضافة إلى تحسين مختلف العادات الصحية سواء الخاصة بالمرأة أو حتى الطفل.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك سوف يتم من خلال دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، إضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة لكافة الفئات المستهدفة مع التركيز على الفئات والمحافظات التي تُعاني من الفقر أكثر من غيرها.

وشددت وزيرة الصحة والسكان في حديثها على أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة سوف يُساعد على ضمان الرعاية الصحية للجميع وأيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وأيضاً توفير فرص العمل المناسبة لجميع المواطنين بصفة عامة.

وأضافت أيضاً أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة سوف يستهدف حوالي 72 منطقة على وجه التحديد بسبب معاناة هذه المناطق من ارتفاع معدل الزيادة السكانية، على أن يكون الهدف الرئيسي هو تخفيض الكثافة السكانية إلى 2% بدلاً من وصولها إلى 3.2% في الوقت الحالي.

وفي ختام تصريحاته، أوضحت وزيرة الصحة والسكان الحوافز السبعة الجديدة التي سوف يتضمنها المشروع القومي لتنظيم الأسرة، حيث تمثلت هذه الحوافز على النحو التالي:

ريادة الأعمال من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين. دعم كافة المشروعات سواء كانت صغيرة أو حتى متناهية الصغر. تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة. الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى جميع السيدات. تقديم كافة خدمات الإقراض للمواطنين بصفة عامة. العمل على تخفيض معدل البطالة العالي بالنسبة إلى السيدات. ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد كل أسرة.

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