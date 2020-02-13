هالة زايد تستعرض مقترحا بشأن تنظيم الأسرة

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم مقتحا بشأن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، بهدف وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين تشمل تحسين الصحة للمرأة والطفل والاهتمام بالصحة الإنجابية إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقديم عدد من الخدمات وفقا للاحتياجات المستهدفة مع تعزيز الدعم للمحافظات الأكثر فقرا.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر أن يساهم المشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة، وتحقيق التغطية الشاملة لضمان الحصول على كافة الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب توفير الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار رمزية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنمية المناطق الأكثر زيادة للنمو السكاني والتي تقدر بنحو 72 منطقة، إلى جانب الاهتمام بالسيدات ما بين سن 12 و50 سنة، مشيرة إلى أن إحصاءات تنظيم الأسرة تستهدف 4.6 مليون سيدة.

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وأضافت الوزيرة أن المشروع القومي لتنظيم الأسرة يتضمن تقديم عددا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدعمة من أجل زيادة مستوى المعيشة عن طريق ريادة الأعمال، على أن يستهدف تنمية ذلك الجانب عن طريق الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي في الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض، وربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة.

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