“الكهرباء” توضح خطوات هدم العقار السكاني

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أوضح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من المعلومات الهامة التي يجب اتباعها عند قيامه بهدم أي عقار سكني تجنبا للمسائلة القانونية، جاء ذلك على خلفية احتفاظ بعض المواطنين بعدادات الكهرباء القديمة دون إبلاغ الشركة وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون وقد يقع عليهم تطبيق محضر سرقة، أو التلاعب فى عدادات الكهرباء.

وقال مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يجب على المواطن الإبلاغ بهدم العقار والإخطار بإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها، إلى جانب تقديم الأوراق المطلوبةولا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار، مؤكدة أنه في حالة هدم العقار يجب عليه ضروريا الإبلاغ بذلك وعمل الإجراءات المطلوبة بشركة الكهرباء.

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