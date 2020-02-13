“حار نهارا وشديد البرودة ليلا”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس اليوم وغدا

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أعلن الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية حيث تشهد درجات الحرارة على مدار يومي الخميس والجمعة طقس حار نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه من المقرر أن يستمر نشاط الرياح ولكنها سوف تنخفض حدتها نوعا ما نهارا، محذرا من القيادة على الطرق السريعة خلال فترة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

وأوضح أن طقس اليوم سوف يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، أما طقس غدا الجمعة فسوف يكون دافيء على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً، وتصل درجة الحرارة إلى 29 في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

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