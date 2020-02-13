ترشيح “ماما ماجي” لجائزة نوبل للسلام

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أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قرار عدد من الجهات المحلية والدولية بينها البرلمان الكندي، ترشيح المصرية ماجي جبران الملقبة بـ”ماما ماجي”، للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020.

وأضافت الوزارة، في بيان عنها، أن جارنيت جينيس عضو البرلمان الكندي، رشح “ماما ماجي” للجائزة تقديرًا على جهودها الحثيثة في تأسيس جمعية “ستيفنز تشيلدرين” الخيرية، ولما تقدمه من خدمة للفقراء في مصر، إلى جانب دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.

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جدير بالذكر أن “ماما ماجي” والملقبة أيضا بـ”الأم تيريزا المصرية”، بدأت عملها بمجال الاهتمام بأطفال الأحياء الفقيرة في 1985، وأسست جمعية “ستيفنز تشيلدرين” الخيرية وشجعت كثيرين على الانضمام إليها من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة حتى تمكنت من مساعدة نحو 30 ألف أسرة مصرية، وأصبحت الآن تحظى بحب آلاف الأطفال وأولياء أمورهم الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمها خلال احتفالية المرأة المصرية في 2018، كما منحتها ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي عام 2019 جائزة “سيدات الشجاعة” الدولية، كما كرمها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2017 بمنحها جائزة صناع الأمل في الوطن العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة.