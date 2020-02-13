منظمو أولمبياد 2020: لا صحة للتأجيل بسبب تفشي “كورونا”

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نفى منظموا أولمبياد 2020 في طوكيو، اليوم، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، مؤكدين أنه لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد 2020) المقررة هذا العام.

وأوضح يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020، أن الدورة ستقام في موعدها وليس هناك أي فكرة عن تأجيلها أو إلغائها، مؤكدا أنه جاري التنسيق مع الحكومة والتعامل مع الوضع بشكل هادئ، مؤكدا أن الحكومة سوف تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة.

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جدير بالذكر أن الصين ألغت عدد من الفعاليات الرياضية أو أجلتها منذ بداية تفشي الكورونا في نهاية ديسمبر الماضي، تحسبا لظهور أي طارئ وذلك في إطار المحاولات للحد من تفشي فيروس كورونا.