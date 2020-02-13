انقطاع المياه في القاهرة الجديدة لمدة 8 ساعات

Advertisements

قال المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه من المقرر انقطاع المياه عن منطقتي “ز”جنوب الأكاديمية – الياسمين 8، بدء من الساعة العاشرة صباحا اليوم وحتى الساعة الـ 6 مساء اليوم، بسبب أعمال صيانة شبكة المياه الرئيسية بالمدينة.

وأكد طلعت، في بيان عنه، اليوم، أنه على ساكني المنطقتين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدا قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب وفي حال طلبها يتم الاتصال على رقم (15100).

Advertisements