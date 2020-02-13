“الأمم المتحدة” تحذر من أسراب الجراد

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أطلقت الأمم المتحدة، تحذيرا من هجوم أسراب الجراد الشرس على عدد من الدول الإفريقية، ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية محققة بسبب إتلافهم مساحات شاسعة من الأراضي والمحاصيل الزراعية.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضحت المنظمة، في بيان عنها، أن موجة الأمطار المرتقبة في الأسابيع المقبلة من شأنها أن تساعد الحشرات على النمو ما يؤدي إلى إتلاق المزيد من المساحات الزراعية، متوقعة أن يزيد أعداد أسراب الجراد إلى إفريقيا بنحو 500 مرة ضعف، مشيرة إلى أن هجمات الجراد سوف تستمر إلى نهاية أبريل الجاري.

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وكانت دول عديدة تأثرت بأسراب الجراد بينها إثيوبيا والصومال وكينيابعدما عبر عدد من أسراب الجراد من الحدود الشمالية الأوغندية، ومن المتوقع وصولها إلى جنوب السودان، وتقدر تلك الأعداد بنحو 360 مليار جرادة.