“مليار و750 مليون جنيه”.. “نيابة مطروح” تحقق في أكبر عملية غسيل أموال في البريد

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أعلنت نيابة مطروح، تورط 6 موظفين و14 مواطنا في قضية غسيل أموال في مكتب بريد مطروح، جاء ذلك برئاسة المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح، وإشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، الذي أمر بفتح التحقيق في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 ج مطروح، بشأن إجراء أكبر عملية غسيل أموال في مكتب بريد مطروح، وذلك بسبب إجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و750 مليون جنيه من خلال 25 حساب بريدي بينهم حساب باسم شخص متوفى.

وكانت الواقعة بدأت بتلقي بلاغا من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري بعدما لوحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا في مكتب بريد مطروح، ومنها إلى مكاتب بريد بمحافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط، ما أسفر عن توجيه الاتهام بالتزوير وتنظيم تشكيل عصابي للتربح من غسيل الأموال ومساعدة الغير على التربح غير الشرعي والإضرار بالمال العام، بعدما صرف المتهمين نحو 50 ألف حوالة بريدية لأصحاب الحسابات خلال السنوات الماضية.

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