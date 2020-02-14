عاجل.. مصر تتوصل لاتفاق نهائي بشأن ملء سد النهضة

Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، منها ملء السد على مراحل، إلى جانب التعامل مع حالات الجفاف.

وأكدت الخارجية، الاتفاق على قواعد التشغيل طويل الأمد، مشيرة إلى أن الأطراف الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا” تناولت آلية التنسيق لمتابعة تنفيذ اتفاق ملء والتشغيل لسد النهضة، غلى جانب آلية فض أي نزاعات.

Advertisements

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي أعلن مشاركة البنك الدولي من أجل صياغة الاتفاق في صورته النهائية، للانتهاء منهوتوقيعه قبل نهاية الشهر الحالي.

واختتمت جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور ممثلي البنك الدولي.