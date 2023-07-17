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احذرها.. 7 أجهزة هي السبب في استهلاكك العالي للكهرباء

الأرشيفنشر في: 17 يوليو 2023 - 4:53م / آخر تحديث: 17 يوليو 2023 - 4:53م
أقل من دقيقة
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، في محاولة منهم للتخلص من عبء زيادة أسعار الطاقة.

ونستعرض خلال هذا التقرير عددا من الأمور الخاطئة التي تستهلك الكهرباء بقوة، حتى وإن كانت مغلقة وذلك بحسب ما نشره موقع “bright side” الأمريكي:

وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء.

ترك الراوتر في الكهرباء يستهلك من الكهرباء.

ترك غسالة الملابس متصلة بالكهرباء.

عدم إغلاق التلفاز من دائرة الكهرباء.

توصيل مشترك كهربائي متعدد الأسلاك بالتيار الكهربائي دون الحاجة إليه.

ترك سلوك السخان الكهربائي أو الميكروويف في مفتاح الكهرباء.

تشغيل منظم الوقت في البوتاجاز.

بالطبع استهلاك هذه الأشياء قليل، لكن لأننا لا نشعر بها يزيد الاستهلاك بتجاهلها على مدار الشهر وتؤدي لفقدان كم كبير من رصيدك في عداد الكهرباء.

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الأرشيفنشر في: 17 يوليو 2023 - 4:53م / آخر تحديث: 17 يوليو 2023 - 4:53م
أقل من دقيقة
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