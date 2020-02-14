مجلس الوزراء ينفي رسمياً انتشار حفاضات مُسرطنة في الأسواق

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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً اليوم الجمعة من أجل نفي كل الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص انتشار بعض مستلزمات الأطفال مثل الحفاضات المُسرطنة في الأسواق المحلية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه أن كل هذه الأنباء عبارة عن شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، وخاصة بعدما تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان من أجل حسم ذلك الملف بشكل رسمي ونهائي.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع مستلزمات الأطفال المنتشرة في الأسواق المحلية بما فيها حفاضات الأطفال لا تحتوي على أي مواد ضارة أو مُسرطنة على الإطلاق، حيث تُعتبر جميعها آمنة بصورة كاملة ومُطابقة للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن كافة الأسواق المحلية تخضع إلى رقابة دائمة وشديدة، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والحكومة المصرية بشكل عام إلى الاطمئنان على سلامة وأمن جميع الأطفال المصريين.

وأضاف أيضاً أن وزارة الصحة والسكان حريصة دائماً على تنظيم عدة حملات من أجل تفتيش كافة المخازن والصيدليات إضافة إلى العيادات الخاصة، حتى يتم التأكد من سلامة جميع مستلزمات الأطفال المتواجدة في الأسواق المحلية وضمان عدم وجود أي مواد ضارة بهذه المواد.

وفي ختام البيان، طالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين بصفة عامة ووسائل الإعلام بصفة خاصة بضرورة تحري الدقة أثناء نشر معلومات وأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة والذعر في الشارع المصري، وهو الأمر الذي أصبح معتاداً طيلة السنوات الماضية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

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