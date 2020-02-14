الحكومة تنفي تداول “سجائر صحية” في الأسواق

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل بشأن تداول سجائر صحية في الأسواق.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن وزارة الصحة والسكان أكدت أنه لا صحة لهذه الانباء، مشيرة إلى أن كل السجائر المتداولة في الأسواق تحوي منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة.

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وأضافت وزارة الصحة أن الدولة تحارب التدخين والإدمان، في إطار الاهتمام بصحة المصريين، مشيرة إلى أنها نشرت عيادات للإقلاع عن التدخين حيث إن هذه العادة الخطيرة تدمر الصحة، وتتسبب في أمراض كارثية تبدأ بالربو والنزلات الشعبية وتنتهي بالسرطان.