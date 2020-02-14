التعليم” تعلن ضوابط وشروط التطوع بالتدريس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط لضبط وقبول المتطوعين في التدريس بالمدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستطيع اتخذت محاسبة المتطوعين عند ارتكابهم أي أخطاء، عن طريق استبعادهم وحرمانهم من شهادة الخبرة، مؤكدا: “اللي هيغلط هنقوله شكرا”.

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وأضاف حجازي أن المتطوعين سيسدون فراغات حيث إنه بمجرد استبعاد المقصر لن يحدث خلل في الجدول المدرسي، موضحا أن المتطوعين سثكون لهم أولوية في التعيين ضمن أي مسابقات، من خلال تقديم شهادة الخبرة التي حصل عليها.

كان وزير التربية والتعليم سمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل في التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة منها الحصول على مؤهل تربوي عالٍ، واجتياز المقابلة بالإدارات التعليمية.