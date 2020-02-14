وزير التعليم يكشف حقيقة منح الخميس إجازة في المدارس

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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح يوم الخميس إجازة في المجارس، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير في الإجازات ومواعيد الدراسة.

وقال وزير التعليم، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، إن الأمر حدث خلال حوار مع أحد أولياء الأمور في ندوة نقاشية، أثناء انعقاد مؤتمر لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم، مشيرا إلى أنها كانت تتحدث عن أبنائها، حيث أحدهم في التعليم الجديد والأكبر في النظام القديم، وكانت تقارن بينهما.

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وتابع الوزير بأن ولي الأمر قالت: “الأكبر يذاكر في أيام الإجازة، أما الأصغر ليس مشغولا بالواجب والحفظ، وتبادلنا الحديث بأن فلسفة التعليم الجديد تتعمد إتاحة الوقت للأطفال كي تنمو شخصياتهم، وأن يتاح لهم الوقت ليعيشوا طفولتهم وأن يستمتعوا بالتعلم”.

وأكد أن أحدهم فهم أننا نقول إن الخميس إجازة، وهذا لم يحدث.

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