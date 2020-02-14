رسمياً .. مجلس الوزراء ينفي أنباء إغلاق كوبري تحيا مصر لوجود شروخ في أرضيته

Advertisements

حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على إصدار بيان رسمي جديد اليوم الجمعة، من أجل نفي كافة الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية بخصوص إغلاق كوبري تحيا مصر بعد اكتشاف وجود شروخ وتشققات خطيرة في أرضية الكوبري.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قد تواصل على وجه السرعة مع محافظ القاهرة، من أجل الاطمئنان على حالة كوبري تحيا مصر وأيضاً لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء التي تم تداولها بكثرة في الساعات الماضية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن محافظ القاهرة إضافة إلى جميع المسؤولين في المحافظة أكدوا على عدم صحة هذه الأخبار تماماً، كما أوضحوا أيضاً أن حالة المرور تسير بصورة طبيعية للغاية على كوبري تحيا مصر سواء اليوم الجمعة أو حتى طيلة الأيام الماضية.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في البيان على أن الحكومة المصرية بالكامل حريصة دائماً على إجراء عمليات الصيانة الدورية لجميع الطرق والكباري في كافة أنحاء الجمهورية وليس فقط كوبري تحيا مصر.

وأضاف أيضاً أن الحكومة المصرية وضعت منذ فترة طويلة خطة محكمة من أجل عمل صيانة دورية للكباري على وجه التحديد من أجل الاطمئنان على حالتها من أجل ضمان سلامة وأمن المواطنين بصفة عامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع الكباري القديمة أيضاً يتم التعامل مع أي مشكلة تظهر فيها بنفس الكفاءة التي يتم التعامل بها مع الكباري الجديدة.

وفي ختام البيان، طالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بضرورة عدم الانسياق وراء مثل ذلك النوع من الشائعات المغرضة، والذي لا يهدف لشيء إلا لإثارة البلبلة والذعر في قلوب المواطنين والشارع المصري من أجل فقدان الثقة في الحكومة المصرية.

إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء ينفي رسمياً انتشار حفاضات مُسرطنة في الأسواق