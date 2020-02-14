وزير التربية والتعليم ينفي دخول طلاب الثانوية العامة للجامعات عبر “الوزن النسبي”

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نفى وزير التربية والتعليم بصفة رسمية كل الأخبار التي تم تداولها مؤخراً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية دخول طلاب الثانوية العامة لمختلف الجامعات المصرية عبر الوزن النسبي للطالب.

وكان وزير التربية والتعليم قد أوضح خلال تصريحات سابقة له على هامش مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وإفريقيا شرح فكرة عن علاقة التنسيق بالدرجات، إلا أن أحد الصحفيين قام بنقل عبارة “الوزن النسبي” ونقلها إلى وسائل الإعلام دون أن يُدرك أولاً أو يفهم معنى العبارة الحقيقي.

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وأكد وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن تداول الأخبار غير الصحيحة بات أمراً معتاداً في هذا الزمان مهما كانت نوعية هذه الأخبار.

وأشار أيضاً إلى أن الصحفي الذي كان متواجداً في مؤتمر تعزيز التعليم نقل عبارة الوزن النسبي بدون فهم، مُطالباً في الوقت ذاته بقية الصحفيين بضرورة قراءة العناوين جيداً ومحاولة فهم معنى أي عبارة قبل نقلها بدون فهم، وخاصة في حالة كانت هذه العبارة أو المعلومة تهم الشارع المصري بأكمله وليس فقط فئة معينة منه.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه متعجب بشدة من قيام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشرح سواء هذه العبارة أو حتى أي معلومة أخرى بشكل عبثي وبدون أي فهم على الإطلاق مما يتسبب بدوره في زيادة حالة البلبلة في الشارع المصري.

وأضاف أيضاً في الختام أن المشكلة الرئيسية في الشارع المصري أن معظم أولياء الأمور لا يهتمون فقط إلا بدخول أبنائهم إلى الجامعات، وهو الأمر الذي لم يعد له أي وجود في كافة أنحاء العالم.

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