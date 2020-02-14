رسالة جديدة من “التموين” للمواطنين بشأن رقم الهاتف

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وجهت وزارة التموين رسالة إلى المواطنين، وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن رقم الهاتف الذي يسجل على موقع دعم مصر لا بد أن يكون باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين.

وأصاف أنه إذا كان رقم الهاتف غير مسجل باسم أحد المستفيدين فكأن المواطن لم يسجل شيئا، مشيرا إلى أن الغرض من التسجسل التأكد من هوية المواطن حامل البطاقة الإلكترونية.

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وأكد التواصل مع المستفيدين من البطاقات التموينية، من خلال رسائل صوتية، لإبلاغ المواطنين بأي جديد.

كانت وزارة التموين أعلنت أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم هاتفهم المحمول وأن هذا الإجراء لا علاقة له بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية.