وزير التربية والتعليم يؤكد تغيير نظام توزيع الدرجات لامتحانات الثانوية العامة بداية 2021

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أكد وزير التربية والتعليم أن نظام توزيع الدرجات سوف يتغير بالنسبة إلى امتحانات الثانوية العامة بداية من العام المقبل 2021، وذلك بعكس بقية الأنظمة التي ستظل كما هي مثلما كان الحال تماماً طيلة السنوات الماضية.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي سوف تكون امتحاناتهم موحدة بالأسئلة الجديدة في نهاية العام.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك النظام هو نفس نظام التقييم المعمول به منذ التحاقهم بالصف الأول الثانوي، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنسيق الجامعات سوف يعتمد على ظهور نتائج الطلاب بالدرجات حيث يكون المجموع من 410 درجة وهو نفس الوضع المعمول في كل السنوات السابقة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن التعديل الوحيد سوف يتمثل في نظام توزيع الدرجات حتى يتم تغيير أسلوب التقييم، وذلك بمعنى ألا يعتمد التنسيق على المجاميع الأعلى أولاً ثم المجاميع الأقل.

وأضاف أيضاً أنه في حالة كان أعلى مجموع مثلاً 80% فإن الكلية المرغوب فيها سوف تأخذ من نفس ذلك المجموع وليس مجموع 98% كما كان الحال في السابق، مشيراً إلى أن الطالب يجب عليه أن يقوم بتعزيز مستواه النسبي بالنسبة إلى الدفعة بعيداً عن النظر إلى الأرقام المجردة.

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