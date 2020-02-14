وزارة الصحة تُعلن رسمياً ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مصر، بعدما كشفت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية طيلة الأسابيع الماضية عن تلك الحالة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان أن الحالة التي تم اكتشافها ليست مصرية الجنسية، وإنما هي لشخص أجنبي قادم من خارج البلاد وقادم تحديداً من إحدى الدول التي تم اكتشاف الفيروس فيها.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان متمثلة في الحكومة المصرية طبقت عدة إجراءات وقائية طيلة الفترة الماضية، من أجل متابعة جميع الزوار الأجانب الوافدين من البلاد التي انتشر فيها فيروس كورونا، من أجل ضمان عدم انتشار ذلك الفيروس القاتل داخل مصر.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن الحالة التي تم اكتشافها داخل مصر لم يظهر عليه أعراض المرض حتى الآن، بل إن حالته تبدو مستقرة للغاية إلا أنه يحمل المرض في داخل جسده.

وأضاف أيضاً أن تم اصطحاب الحالة المصابة في سيارة إسعاف معقمة بالكامل بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية، على أن تتم متابعة حالته لحظة بلحظة في الأيام القادمة مع تواجده في عزلة تامة بعيداً عن الجميع.

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