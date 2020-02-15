“اقتصادية النواب” تتوقع انخفاض أسعار الكهرباء والبنزين والذهب

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بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين وانتشار فيروس كورونا، شهدت أسعار الدولار والذهب والنفط انخفاضا، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه 7 قروش، الأسبوع الماضي، وبلغ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما انخفضت الذهب.

تحليلات فنية وبيانات اقتصادية، دعمت توقعات مؤسسات النفط العالمية بتراجع الأسعار لأدنى من 40 دولارا للبرميل، ما يهدد بوجود خطرٍ كبير على الاقتصاد العالمي.

وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤشرات الاقتصادية العالمية أكدت تباطؤ حجم التجارة العالمية، عقب نشوب الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا، وانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه، وانخفاض سعر الذهب0.1% مسجلا 1575.35 دولار للأوقية، إلى جانب تراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا، تؤكد تباطؤ حجم التجارة.

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وأضافت أن المنظمات الدولية توقعت انخفاض خام النفط خلال 2020، وإلى جانب أن انخفاض حجم الصادرات الصينية.

تراجع أسعار الزيت والسكر والنفط والكهرباء والذهب

وعن تراجع أسعار الزيت والسكر والغاز والكهرباء، أوضحت اللجنة أن معدلات النمو التجاري البيطئة، وانتشار فيروس كورونا، سيأتي بثمار إيجابية على مصر، منها انخفاض تكلفة النقل، والطعام، والنفط، والكهرباء، والذهب.

تأثير الأزمة على مصر

وأشارت لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن ما يحدث سيضر بالاقتصاد المصري، لقلة عدد السائحين، ما يؤدي لقلة الاستثمار، مطالبا بضرورة تشغيل جميع المصانع المغلقة بقوة؛ لتقليل الاستيراد من الخارج.