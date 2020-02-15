“المركزي للإحصاء” يعلن ارتفاع معدل البطالة لـ8%

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ارتفع معدل البطالة في مصر، في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفع إلى 8% خلال الفترة من شهري أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، وهو الارتفاع الثاني خلال العام الماضي.

وأوضح الجهاز أن معدل البطالة سجل انخفاضًا، خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل الفترة نفسها في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%، وشهدت معدلات البطالة تراجعًا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة.

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وأشار الجهاز إلى أن تقدير حجم قوة العمل وصل إلى 28 مليونا و950 فردا خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 28 مليونا و406 أفراد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة مقدارها 1.9%، موضحا أن عدد العاطلين وصل إلى مليونين و329 ألف شخص، في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 8% بارتفاع قدره 117 ألف عاطل عن الربع الثالث من 2019.

وذكر المركز أن نسبة العاطلين بلغت في الفئة العمرية “15- 29 سنة” نحو 69.5% من إجمالي العاطلين في الربع الرابع من 2019.

نسبة العاطلين في الفئة العمرية “15- 19 سنة” بلغت 10.5% للذكور، و5% للإناث، مقابل الذكور 14.9%، والإناث 9.4% خلال الربع السابق.

نسبة العاطلين لإجمالي الفئة العمرية “20- 24 سنة” بلغت 32% من إجمالي العاطلين.

وأعلن المركز ارتفاع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.5% من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الرابع من 2019، مقابل 10.6% في الربع الثالث من عام 2019، كما انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.4%.

وأعلن البيان انخفاض نسبة العاطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها لتصل إلى 86.9%.