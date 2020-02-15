“الأرصاد” تحذر من برودة شديدة وسقوط أمطار غدا

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حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وانخفاض درجات الحرارة بدءا من غدٍ الأحد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك تكونا لشبورة مائية كثيفة، مؤكدا أن هناك اعتدالا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط.

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ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.