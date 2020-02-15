“الإسكان” تعلن بدء حجز شقق في القاهرة الجديد 15 مارس المقبل

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، موعد بدء التسجيل لحجز 238 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 92 م2 حتى 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب المرحلة التاسعة، مجموعة 125، بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال وزير الإسكان إن موعد بدء التسجيل على موقع الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، سيكون 15 مارس المقبل، بمقدم حجز 100 ألف جنيه، إضافة إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيرا إلى أن التخصيص سيكون وفقا لأسبقية الحجز.

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وأضاف أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، موضحا إلى أنه يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري.

وأوضح الجزار أن التقديم يعد الخطوة الأولى لحجز الوحدات، على الموقع الإلكتروني من 15 مارس عن طريق:

الدخول على الموقع الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور. استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل. استعراض خطوات الحجز بالتفصيل. إذا لم يتوفر حساب حالي للمتقدم على الموقع ينشئ حسابا جديدا. الضغط على مفتاح “أرغب في التقدم”، واستخراج رقم الاستمارة. تظهر على شاشة مراجعة البيانات الأساسية، وفي النهاية يظهر رقم الاستمارة على الشاشة. والرقم الذي يظهر على الاستمارة يستخدم كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية عليه. يحول العميل مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه إضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة. يتحمل العميل العمولات ومصروفات التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب.