بعد ظهوره في مصر.. أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا

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إعلان الطوارئ عالميا، عقب وفاة 1000 شخص وإصابة 40 ألف آخرين، إجراءات اتخذتها منظمة الصحة عقب تفشي فيروس كورونا الجديد، “كوفيد 19”.

وبعد ظهور أول حالة في مصر، عقب إعلان وزارة الصحة اكتشاف شخص أجنبي مصاب بـ”كورونا”، تتشابه أعراض الفيروس المستجد مع أعراض الإنفلونزا، حيث يشعر المريض بضيق في التنفس وارتفاع في الحرارة إضافة إلى سعال.

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وذكرت صحيفة “مترو” الإنجليزية الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا، مشيرة إلى أن الإنفلونزا عدوى فيروسية تستمر لفترة طويلة وتؤثر على الجسم كله، وتكون أعراضها أكثر حدة.

وأوضحت أن أعراض الإنفلونزا هي: “السعال، التهاب الحلق، التعب وألم الجسم، القشعريرة، رعشة مستمرة، سيلان واحتقان الأنف، صداع، ارتفاع درجة الحرارة”، مؤكدة أن أعراض الإنفلونزا تتطور بشكل تدريجي، وعند استمرارها 4 أيام، يجب زيارة الطبيب.

وأشارت إلى أن أعراض فيروس كورونا هي: “الحمى والسعال، ضيق التنفس، آلام العضلات والتعب”، موضحة أن الفارق بين الاثنين أن كورونا لا يشمل الإصابة بالتهاب الحلق، بينما قد يصاب المريض بنزلة برد، تتسبب في التهاب الحلق واحتقانه.

وأوضحت هيئة الصحة البريطانية أن أعراض الإصابة إذا استمرت 14 يوما “فترة حضانة فيروس كورونا” يجب عدم الاحتكاك بالمريض أو الاقتراب منه على الإطلاق.