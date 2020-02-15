هيئة البريد تكشف تفاصيل ضبط أكبر عملية غسل أموال

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أعلن عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال بالهيئة، مشيرا إلى أن الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة ساعدت الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال على ذلك.

وكشف الصغير، في بيان صدر عنه، عن تفاصيل العملية بأن هناك حسابات بريدية أنشئت في مطروح؛ لغسيل أكثر من مليار جنيه، موضحا أن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة رصدت بعض التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، تحول لها الأموال من محافظات الصعيد.

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وأكد الإبلاغ عن تلك الحسابات المشبوهة، بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، ما أسفر عن ضبط تشكيل عصابي يقوم بهذه المعاملات، واتخذت الإجراءات القانونية.