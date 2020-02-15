أمطار وبرودة.. “الأرصاد” تعلن عن موجة جديدة من عدم الاستقرار

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أعلنت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، أن حالة الطقس، غدا، ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بين 3-4 درجات، مؤكدة زيادة فرص سقوط الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء حتى الأربعاء المقبل.

وتوقعت نشاطا ملحوظا للرياح على شمال البلاد، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارا من اليوم، مع سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة.