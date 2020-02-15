“الصحة” تكشف مصير أول مصاب بكورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة، استقرار حالة الأجنبي حامل فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي أعراض.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إن الشخص المصاب نقل بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لمستشفى عزله، وأنه سيظل حتى التأكد بشكل كامل من سلامته.

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وأكد مجاهد متابعة المصاب بصفة مستمرة، بفرق طبية وقائية مدربة، في مستشفى العزل، مشيرا إلى أنه جرى عملية عزل ذاتي لمنطقة السكن للمخالطين للحالة، كما جرى تعقيم المبنى الذي كان يقيم به الشخص الحامل للمرض.