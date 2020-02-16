أمطار وبرودة.. “الأرصاد” تعلن حدوث 4 ظواهر جوية حتى الأربعاء

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نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع في درجات الحرارة خلال فترات النهار، وارتداء الملابش الشتوية.

وقال شاهين، إن الطقس سيشهد تقلبات في الأحوال الجوية، متوقعا سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، خلال الفترة الحالية.

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وأضاف أن الشبورة المائية أكثر ظاهرة تأثيرا، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار اليوم، لسطوع الشمس.

وتوقع شاهين سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء، مشددا على أن درجات الحرارة ستنخفض خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، وأن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى الأربعاء المقبل.