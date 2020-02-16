غدا.. إنهاء إجراءات الحجر الصحي للعائدين من ووهان

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أعلنت وزارة الصحة إنهاء إجراءات الحجر الصحي، للمصريين العائدين من ووهان الصينية في مطروح، غدا، مشيرة إلى أنه يجرى متابعة الحالة الصحية للموجودين في الحجر الصحي جميعًا.

وذكرت الوزارة أنها ستوفر أتوبيسات لنقل المصريين من الحجر الصحي إلى القاهرة والإسكندرية، موضحة أن المصريين الموجودين في الحجر أبلغوا بكل التعليمات.

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وأكد مصدر بوزارة الصحة، أن العائدين من الصين لا داعي للقلق عليهم، حيث أجريت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا على الإطلاق، وأنه يجرى بشكل يومي الفحوصات الطبية لهم.