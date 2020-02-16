لمدة 24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالفيوم

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أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، قطع مياه الشرب عن 5 مناطق، لمدة 24 ساعة.

وأكد درة قطع المياه عن: قرى “تطون – قصر الباسل – عزبة الجبل قلمشاة – دير الملاك” ومركز إطسا، اعتبارًا من الثالثة عصر الاثنين 17 فبراير ولمدة 24 ساعة، لبدء أعمال الربط التي ستتم في خط مياه قطر 800 مم بقريتي قصر الباسل دانيال التابعة لقرية الغرق.

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وناشد رئيس الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فتره الانقطاع.