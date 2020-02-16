فيروس كورونا يتسبب في إغلاق شركة ميني سو الصينية في مول سيتي ستارز

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أكد مراد محمد مدير التسويق والعلاقات العامة في مول سيتي ستارز أن شركة ميني سو الصينية قد تم إغلاقها بصفة مؤقتة، وذلك بناءً على التعليمات القادمة من وزارة الصحة والسكان خوفاً من انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح مراد محمد خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن إغلاق شركة ميني سو الصينية المتواجدة في المبنى الإداري في الدور الحادي عشر إضافة إلى الثاني عشر في مول سيتي ستارز، يأتي في ظل الإجراءات الوقائية التي تعمل وزارة الصحة والسكان على اتخاذها طيلة الأسابيع الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن مقر الشركة بالكامل قد تم تطهيره من طرف وزارة الصحة والسكان، بعد أن تم منح جميع العاملين بالشركة عطلة تم عزلهم فيها عن عائلاتهم، وخاصة بعدما تم اكتشاف إصابة إحدى المديرات في الشركة المتواجدة في الصين بفيروس كورونا مؤخراً، مما جعل وزارة الصحة ترغب في الاطمئنان على صحة العاملين المصريين في الشركة خوفاً من انتشار الفيروس.

وشدد مراد محمد في حديثه على أن مول سيتي ستارز بالكامل خالي تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، نظراً إلى الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان منذ اليوم الأول الذي تم الكشف فيه عن انتشار ذلك الفيروس في دولة الصين.

وأضاف أيضاً أن وزارة الصحة والسكان كانت حريصة أيضاً على تطهير المبنى السكني الخاص بالعمال القادمين من الصين العاملين في شركة ميني سو، حيث قامت الوزارة بتطهير المبنى بالكامل المتواجد في مدينة الرحاب وتم التأكد من عدم إصابة أي عامل أو أي مواطن مصري آخر متواجد بالجوار بفيروس كورونا.

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