مجلس النواب يُحذر من خطورة لعبة “كسارة الجمجمة” بعد انتشارها بين الطلاب في المدارس

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شهدت جلسة اليوم الأحد في مجلس النواب المصري مناقشة أحد الأعضاء ملف في غاية الأهمية، وذلك بخصوص لعبة كسارة الجمجمة التي أصبحت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة بين الطلاب والأطفال في مختلف المدارس في كافة أنحاء الجمهورية.

وحرص النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات في البرلمان المصري على مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل توجيه وتوعية الطلاب في المدارس بمدى خطورة لعبة كسارة الجمجمة المنشرة إلكترونياً عبر تطبيق tik tok.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المدارس يقع عليها دورا بارزاً للغاية من أجل توعية الطلاب والأطفال في المدارس وليس فقط على الأسر المصرية وأولياء الأمور، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع في مصر يجب أن يُحارب هذه اللعبة الخطيرة على الأطفال.

وشدد جون طلعت في حديثه على أن هذه اللعبة الخطيرة تُعتبر شبيهة نوعاً ما بلعبة الحوت الأزرق، وبالتالي يجب العمل على منع انتشارها في المدارس من الآن قبل أن تنتشر بشكل موسع ويُصبح الخطر منها أكبر مثلما كان الحال مع لعبة الحوت الأزرق في العام الماضي.

يُذكر أن لعبة كسارة الجمجمة الخطيرة المنتشرة عبر بعض التطبيقات الإلكترونية تتمثل على قيام طالبان باستدراج طالب ثالث لكي يلعب معهم القفز في وقت واحد، وحين يقفز ذلك الطالب الثالث يتم عرقلته في الهواء حتى يقع على ظهره، مما قد يؤدي بنسبة كبيرة إلى حدوث كسر في ظهر الطالب أو حتى في الجمجمة الخاصة به.

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