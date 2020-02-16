نقابة المهن الموسيقية تمنع المنشآت السياحية والعامة من التعامل مع مطربي المهرجانات

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أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان القدير هاني شاكر قراراً صارماً اليوم الأحد، وذلك من أجل محاولة التصدي لمطربي المهرجانات الشعبية في ظل حالة الغضب الهائلة التي سيطرت على الشارع المصري طيلة الأيام الماضية بسبب الألفاظ والمصطلحات المستخدمة في هذه المهرجانات.

وقررت نقابة المهن الموسيقية إخطار جميع المنشآت السياحية والعامة بضرورة إيقاف التعامل بصفة نهائية مع مطربي المهرجانات الشعبية، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للغاية ضد أي منشأة تُخالف ذلك القرار وتتعامل مع مطربي المهرجانات.

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ويأتي ذلك القرار من طرف نقابة المهن الموسيقية بسبب تجاوز المطرب الشعبي حسن شاكوش في إحدى الحفلات المقامة مؤخراً على ملعب القاهرة الدولي، حيث استعمل كلمات مثل “حشيش وخمور” في أكثر من مرة أثناء مهرجان “بنت الجيران”، مما أثار حالة من الغضب العارم في الشارع المصري بأكمله ضد مطربي المهرجانات بشكل عام.

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