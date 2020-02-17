حجز بالدولار وأسبقية.. طرح أراضٍ يبيت الوطن في 8 مدن

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أعلنت وزارة الإسكان طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد في 8 مدن جديدة بالمرحلة الـ7 بمشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج، موضحة أن المدن الجديدة هي: “الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات”.

وأكدت الوزارة طرح 81 قطعة أرض في الشيخ زايد، ويصل سعر المتر إلى 550 دولارا، و170 قطعة أرض في 6 أكتوبر، بـ 600 دولار، و95 قطعة أرض في العبور بـ 255 دولارا للمتر، و21 قطعة أرض في الشروق بـ 435 دولارا، و71 قطعة أرض في دمياط الجديدة بـ 290 دولارا، و203 قطع أراض في مدينة بدر بـ 230 دولارا للمتر.

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وأشارت الوزارة إلى طرح 677 قطعة أرض في القاهرة الجديدة بـ 450 دولارا للمتر، و41 قطعة أرض بـ 165 دولارا للمتر في مدينة السادات، مشيرة إلى أن الأراضي المطروحة تبلغ نحو 1360 قطعة أرض بمساحات تتراح بين 400، 420، 435، 510، 780 وحتى 990 مترا.

وأوضحت أن أسلوب سداد قطع الأراضي، يكون بسداد دفعة مقدمة تبلغ 25%، والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وفائدة بمعدل 3.5% سنويًا، ويجرى سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، ويحتسب المُعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.

كما يجرى حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد، وتكون طريقة السداد في مصر طبقًا لتعليمات البنك المركزي، ويجرى الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوجد نسب تميز للأراضي بواقع 5% للقطع المطلة على نواصي، 5% للقطع المطلة على حدائق، 15% للقطع المطلة على البحر.

وعددت الوزارة شروط الحجز وهي:

يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، ولديه إقامة سارية في الخارج. لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما. تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة. الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما.