التطبيق خلال شهرين.. “التموين” تدرس إضافة فيتامينات لرغيف العيش

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من دراسة تحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز، بإضافة فيتامينات مثل الحديد على الدقيق.

وأعلن مصدر بوزارة التموين، أن الوزارة ستطبيق المشروع خلال شهرين، مشيرا إلى أنه الهدف من المشروع علاج الأنيميا والتقزم، وسوء التغذية.

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وأكد المصدر أن المطاحن في مصر مجهزة لإضافة “الحديد” على القمح أثناء طحنه، لإنتاج 270 مليون رغيف، وتوزيعه على 71 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستزيد تكلفة إنتاج الرغيف 3 قروش ستتحملها الحكومة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة، بالقضاء على تلك الأمراض، حفاظًا على صحة المصريين، في إطار مبادرة الكشف المبكر عن أمراض “الأنيميا والسمنة والتقزم”.​