الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الأمطار غداً بنسب متفاوتة على كافة أنحاء الجمهورية

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غداً الثلاثاء سواء في القاهرة الكبرى أو في السواحل الشمالية وأيضاً الصعيد، حيث توقعت أن يكون الطقس مائل للبرودة نوعاً ما على كافة أنحاء الجمهورية مع تساقط الأمطار بنسب متفاوتة في بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تكون منخفضة نهاراً في معظم أنحاء الجمهورية، وذلك تحديداً في القاهرة الكبرى إضافة إلى السواحل الشمالية ووسط سيناء، على أن يكون معتدلاً في شمال الصعيد وجنوب سيناء.

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وأشارت أيضاً أن مساء يوم الثلاثاء سوف يكون الطقس شديد البرودة على جميع المناطق في الجمهورية، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى، إضافة إلى أمطار خفيفة في شمال الصعيد.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على أن السواحل الشمالية الشرقية والغربية سوف تعرف تساقط أمطار غزيرة، على أن تكون حالة البحر الأحمر إضافة إلى البحر الأبيض المتوسط معتدلة مع ارتفاع أمواج البحر بحوالي مترين تقريباً.

وإليكم الآن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غداً الثلاثاء 18/2/2020 في أبرز مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى، الصغرى 12 / العظمى 18.

الإسكندرية، الصغرى 12 / العظمى 17.

أسوان، الصغرى 11 / العظمى 23.

قناة، الصغرى 10 / العظمى 22.

الأقصر، الصغرى 10 / العظمى 22.

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