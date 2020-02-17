تعرف على أسعار أرخص السيارات في مصر .. لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه !

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لا تزال أسعار السيارات في السوق المحلي تشهد انخفاضاً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي 2020، وذلك بسبب رغبة التجار في محاربة حالة الركود التي سيطرت على الشراء مؤخراً، إضافة إلى تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مما يعني انخفاض قيمة الضريبة الجمركية على السيارات.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار أرخص السيارات المتواجدة في مصر في الوقت الحالي بالأسواق المحلية، حيث يجد العملاء 9 سيارات رائعة لا يتجاوز سعر كلاً منها مبلغ 200 ألف جنيه فقط لا غير.

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وإليكم الآن أسعار أرخص السيارات في الأسواق المحلية داخل مصر:

سيارة فيات تيبو، وصل سعرها إلى 189 ألف و900 جنيه / سعة المحرك 1400 سي سيِ / 95 حصان / استهلاك 5.7 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة بيجو 301، وصل سعرها إلى 199 ألف و900 جنيه / سعة المحرك 1600 سي سيِ / 115 حصان / استهلاك 6.5 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة نيسان صني، وصل سعرها إلى 199 ألف جنيه / سعة المحرك 1500 سي سيِ / 108 حصان / استهلاك 6.9 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة لادا جرانتا، يتراوح سعرها ما بين 155 ألف جنيه وبين 175 ألف جنيه / سعة المحرك 1600 / تتراوح قوة الحصان ما بين 67 وبين 98 / استهلاك 7.2 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة شيفروليه أفيو، يتراوح سعرها ما بين 192 ألف جنيه وبين 198 ألف جنيه / سعة المحرك 1500 / 86 حصان / استهلاك 7.3 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة رينو لوجان، يتراوح سعرها ما بين 165 ألف جنيه وبين 199 ألف جنيه / سعة المحرك 1600 / 110 حصان / استهلاك 6.2 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة شيفروليه أوبترا، وصل سعرها إلى 198 ألف جنيه / سعة المحرك 1500 / 110 حصان / استهلاك 7.3 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة بروتون ساجا، يتراوح سعرها ما بين 185 ألف جنيه وبين 195 ألف جنيه / سعة المحرك 1300 / 94 حصان / استهلاك ما بين 5.4 لتر إلى 5.6 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

سيارة شيري اريزو 5، يتراوح سعرها ما بين 169 ألف جنيه وبين 189 ألف جنيه / سعة المحرك 1500 / 114 حصان / استهلاك 7 لتر من الوقود بعد كل 100 كلم.

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