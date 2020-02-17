فيروس كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الكمامات داخل مصر بنسبة 600%

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سادت حالة من الغضب بشكل واضح في كافة أرجاء الشارع المصري في الأيام القليلة الماضية، بعدما ارتفعت أسعار الكمامات الطبية في مختلف الصيدليات بشكل جنوني تزامناً مع انتشار فيروس كورونا حول العالم إضافة إلى ظهور أول مصابة بالفيروس داخل مصر لمواطن أجنبي مؤخراً.

ولا يُعتبر ارتفاع أسعار الكمامات مقتصراً فقط على الأسواق المصرية بل امتد لكافة أنحاء العالم، وخاصة بعدما طالبت منظمة الصحة العالمية المواطنين في مختلف دول العالم بضرورة ارتداء هذه الكمامات في الشوارع من أجل ضمان عدم تفشي المرض بين الناس.

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على صعيد متصل، أكد زكي شلبي عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الكمامات في مصر بعدما وصل إلى نسبة 600%، نظراً إلى الإقبال الكبير من طرف المواطنين على شراء الكمامات منذ اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس داخل مصر لمواطن أجنبي في الأسابيع الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن سعر عبوة الكمامات بات يتراوح في الوقت الحالي ما بين 60 جنيهاً وبين 100 جنيه، وذلك بعدما كان سعر نفس العبوة 10 جنيهات فقط لا غير قبل انتشار ذلك الفيروس القاتل في دولة الصين.

وشدد زكي شلبي في حديثه على أن سعر الكمامة الواقية للأتربة قد وصل بدوره إلى 4 جنيهات بعد أن كان سعرها جنيهاً واحداً فقط لا غير، كما يتراوح سعر الكمامة التي تحتوي على فلاتر ما بين 50 جنيهاً وبين 80 جنيه بعد أن كان سعرها لا يتخطى 25 جنيه فيما سبق.

وأضاف أيضاً أن ارتفاع أسعار الكمامات لا يُعد بمثابة الاستغلال من طرف المصانع والصيدليات المختلفة، وإنما يرجع ذلك إلى قلة أعداد هذه الكمامات في كافة أنحاء الجمهورية حيث لا يعمل على إنتاجها سوى 10 مصانع فقط لا غير.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن زيادة مستوى الطلب من أجل شراء أي سلعة مهما كان نوعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعرها بشكل عام في الأسواق، وهو المنصوص عليه وفقاً لقانون العرب والطلب على كافة السلع.

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