وزارة التربية والتعليم تفتح تحقيقاً عاجلاً بشأن فيديو “بنت الجيران” داخل إحدى المدارس

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قررت وزارة التربية والتعليم فتح تحقيقاً عاجلاً بعد انتشار مقطع فيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك لبعض الفتيات في مدرسة من المدارس أثناء رقصهم في فناء المدرسة على أغنية بنت الجيران.

ولم تكن مدة الفيديو المنشور طويلة حيث اقتصرت فقط على دقيقة واحدة فقط لا غير، إلا أن الفيديو أثار غضب الشارع المصري وأولياء الأمور على وجه التحديد، نظراً لأن الأغنية تم تشغيلها في إذاعة المدرسة الداخلية وليس بين الفتيات وحسب.

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وطالب العديد من أولياء وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل من أجل توقيع أقصى عقوبة ممكنة على المدرسة التي تم تصوير فيها ذلك الفيديو، علماً بأن وزارة التربية والتعليم لا تزال لم تكتشف بعد اسم المدرسة أو حتى الإدارة التعليمية التابعة لها من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.

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