الصين تُعلن ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بعد عودتها من مصر

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أعلنت الحكومة الصينية اليوم الإثنين عن اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، بعدما عادت إلى الصين قادمة من مصر، وهي المرة الثانية التي يتم فيها الكشف عن ذلك بعد الحالة الأولى التي تم الكشف عنها في الأسابيع الماضية.

وكتب إبراهيم نجم عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التالي:

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النهاردة ظهرت وثيقة جديدة بتقول إن في حالة راجعة من مصر للصين عن طريق ترانزيت موسكو، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن مش معروف مكان الإصابة لأن المصاب قضى ساعة بمطار موسكو في طريق عودته من القاهرة.

من باب الاحتياط أي حد كان على رحلة 401 su يوم 7 فبراير الساعة 1:45 من القاهرة لموسكو يروح يفحص، المريض كان في الصف 21 على الطائرة.

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