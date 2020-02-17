التنبؤ بفيضان النيل يتوقع استمرار تساقط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

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أكد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتوقع استمرار تساقط الأمطار بنسب متفاوتة على كافة أنحاء الجمهورية حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أن حالة الطقس يوم غداً الثلاثاء سوف تعرف سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، على أن تسقط أمطاراً خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية إضافة إلى القاهرة الكبرى.

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وأشار أيضاً إلى أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير 2020 سوف يشهد نفس الأوضاع تقريباً، ولكن مع احتمالية وصول هذه الأمطار الخفيفة على شمال الصعيد.

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