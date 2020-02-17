الأرصاد الجوية تؤكد تحسن الأحوال الجوية بداية من الخميس القادم

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الإثنين بياناً رسمياً أكدت فيه تحسن الأحوال الجوية من جديد على كافة أنحاء الجمهورية انطلاقاً من يوم الخميس القادم الموافق 20 فبراير 2020.

وأكدت الهيئة أن البلاد سوف تشهد تقلبات جوية عديدة انطلاقاً من اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، على أن يُصاحب هذه التقلبات تساقط الأمطار بنسب متفاوتة في بعض المناطق.

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وأشارت أيضاً إلى أن فرص سقوط الأمطار سوف تكون منعدمة مع صباح يوم الخميس المقبل، على أن تكون الرياح خفيفة ولن تكون محملة بالأتربة على الإطلاق.

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