شعبة المحمول: أسعار الهواتف ارتفع نحو 15%.. والإكسسوارات 100%

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أكد محمد المهدي وكيل شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بنسبة 15% بسبب فيروس كورونا، خاصة في ظل مد فترة العطلة الصيفية للعمال بالمصانع حتى يوم 21 فبراير الجاري.

وأضاف المهدي، في تصريحات صحفية، أن مخزون البضائع من الهواتف المحمولة والإكسسوارات بدأ في النفاذ ما تسبب في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن مدينة مصانع الهواتف المحمولة مغلقة بالكامل وتعيش أسوأ مرحلة لها وتم مد فترة الإجازة الصيفية بعدما كان مقرر العودة للعمل في 10 فبراير الماضي، وهو ما أثر على الإنتاج وبالتالي التصدير والاستيراد من الصين.

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وأوضح أنه تقرر استمرار غلق المصانع ومد العطلة الصيفية للعاملين إلى 21 فبراير، موضحا أن المستوردين المصريين بدؤوا في البحث عن بدائل في الهند وتايوان وكوريا.