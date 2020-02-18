معلومات عن منظومة التموين الجديدة بعد ربط بطاقة التموين بأرقام هواتف المحمول

Advertisements

مع بداية العام الجديد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرارها بشأن ربط البطاقات التموينية بأرقام الهواتف المحمولة من خلال موقع دعم مصر، ويرصد التقرير التالي أبرز المعلومات عن ذلك القرار.

– طالبت الوزارة من أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم عبارة “برجاء تسجيل رقم الموبايل”، على بونات الصرف، بإضافة أرقامهم من خلال موقع إدارة دعم مصر لاستكمال بياناتهم، حيث أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه يجب على حاول البطاقة أن يكون هاتفه المحمول مقيد باسمه في شركة الاتصالات أو باسم أحد المستفدين.

Advertisements

– أوضح مدكور، أن تسجيل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أرقام هواتفهم على موقع “دعم مصر” لربطه بالبطاقة له كثير من الفوائد وأهمها هي أن أرقام هواتف المواطنين سوف تساعد الوزارة في إجراء أي استطلاع رأي بشأن الخدمات المقدمة أو تلقي الشكاوى، مؤكدا أن تسجيل الأرقام سوف يساعد صاحب البطاقة على الحصول على الخدمات وتيسير إجراءات تفعيل البطاقة حال استخراج بدل فاقد.

– أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لشائعة أن تسجيل أرقام الهواتف يتيج للوزارة باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين.

– قال مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول، هو التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.

– أكد مصدر حكومي في وزارة التموين الانتهاء من دراسة مشروع بشأن تحسين وتطوير القيمة الغذائية لرغيف الخبز من خلال إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.