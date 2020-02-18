“أمطار صباحية”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس غدا

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قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا مع استمرار فرص سقوط الأمطار صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن هناك نشاط بسيط في حركة الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد لكنه غير مؤثر على حالة الطقس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة التوقعة أقل من المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح على القاهرة بين 17- 18 درجة مئوية حيث تعتبر أقل من المعدلات بحوالي درجتين في مثل هذا التوقيت من العام.

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وأوضح ان الشعور بالحرارة والبرودة طبيعي بسبب الأمطار خفيفة إلى متوسطة وسطوع الشمس في أحيان كثيرة من النهار إلى جانب مرور السحب وفرص سقوط الأمطار الخفيفة ما تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، موضحا أنه من المقرر أن تستقر حالة الجو يومي الخميس والجمعة المقبلين مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، على أن تعود درجات الحرارة لـ 20 درجة مئوية مرة أخرى.