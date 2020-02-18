“التعليم” توضح معدل العجز في المعلمين وآلية التطوع في المدارس

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أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أن معدل العجز في عدد المعلمين على مستوى الجمهورية يصل لـ 320 ألف معلم، موضحا أن وزارة التربية والتعليم، قررت الاستعانة بمتطوعين في المدارس من أجل سد العجز على أن يكون ذلك بناء على رغبة المتطوع لخدمة المجتمع دون أجر وسيكون متاح فقط لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل تربوي مع اجتياز المتطوع لاختبارات قبل ممارسته لعمله في المدارس.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن المتطوعين للعمل بالمدارس سيكون لهم الأولوية في المسابقات المقبلة التي ستجريها وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه فور موافقة وزارة المالية على مقترح الترخيص بالحصة بالأجر، سيتم محاسبة أي معلم يتحمل حصص زيادة عن نصابه لسد العجز بالأجر، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لـ36 ألف معلم الذين عملوا لمدة 3 شهور العام الماضي لمن ثبت كفاءته التدريسية.

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