“المهن الموسيقية” تعلن إيقاف 23 فرقة ومؤدي مهرجانات وتوضح موقف عمر كمال

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قال خالد عيسى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن المغني عمر كمال صدر له قرار إيقاف بين أسماء 23 فرقة ومغني للمهرجانات، مؤكدا على منع التعامل معهم، حسب قرار النقيب الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة.

وأوضح عيسى، في تصريحات صحفية، أن قرار إيقافه تم كعضو منتسب بالنقابة لحين خضوعه للتحقيق وفقا للوائح، مضيفا أن قرار وقف العمل لعمر كمال كعضو منتسب أو أي عضو عامل أو منتسب يخالف القوانين واللوائح لحين خضوعه للتحقيق.

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وكانت النقابة أصدرت قرارا بوقف التعامل مع 23 فرقة ومغني للمهرجانات تأكيد على قوانين النقابة بشأن منع التعامل بدون عضوية النقابة أو التصريح الممنوح وفقا للشروط المعمول به، وشملت القائمة حسن شاكوش، حمو بيكا، أوكا وأورتيجا، ومجدي شطا، والديزل، ومن الفرق المدفعجية، الصواريخ، الدخلاوية، نجوم المهرجانات، وتمت الإشارة إلى عمر كمال، باعتباره موقوفا.