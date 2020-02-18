محافظ الفيوم: تطبيق منظومة جمع القمامة بشكل آمن خلال أيام

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار حملات رفع القمامة والمخلفات من جميع مراكز المحافظة يوميا حتى يتم الانتهاء من تراكمات القمامة من أجل تحسين البيئة العامة في الفيوم، مضيفا أنه من المقرر البدء في تطبيق منظومة جديدة لجمع المخلفات من المنازل وحملات توعوية من أجل التخلص من القمامة بطريقة آمنة.

وأوضح الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز” أنه من المقرر تنظيم برنامج متكامل بالفيوم خاص بالأنشطة السياحية لتنمية أوجه التميز في المحافظة، وإعادة مدينة الفيوم إلى رونقها السابق، من خلال الاهتمام بالنظافة وتجميل الشوارع والأنشطة السياحية الجذابة إلى جانب دعم المشروعات والحرف اليدوية.

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