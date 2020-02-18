ارتفاع أسعار الملابس الصيفية في مصر بسبب فيروس كورونا !

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يبدو أن الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا المنتشر بكثرة في دولة الصين سوف يكون لها أثراً سلبياً على العالم بأكمله وليس على الصين فقط، نظراً لأن الحياة هناك أصبحت شبه متوقفة سواء الاجتماعية أو خاصة التجارية والصناعية.

وساهم فيروس كورونا مؤخراً في ارتفاع أسعار أكثر من سلعة سواء كانت طبية مثل الكمامات داخل مصر وخارجها أو حتى سلع أخرى ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالفيروس القاتل المنتشر.

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ومن جانبه، أكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن فيروس كورونا سوف يتسبب لا محالة في ارتفاع أسعار الملابس الصيفية داخل مصر مع بداية شهر مارس المقبل من العام الحالي 2020.

وأشار أيضاً إلى أن نسبة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في مصر سوف تصل تقريباً إلى 20%، بسبب توقف الحياة التجارية تماماً في الصين إضافة إلى توقف عمليات الاستيراد والتصدير، وأيضاً حجز جميع البضائع التي وصلت في الآونة الأخيرة داخل الموانئ المصرية.

وشدد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في حديثه على أن الموانئ المصرية بها بضائع هائلة في الوقت الراهن ولم يتم السماح بتداولها في الأسواق المحلية، نظراً إلى عدم اكتمال الأوراق اللازمة التي كانت من المفترض أن تصل من السفارة المصرية أو حتى الغرفة التجارية في الصين.

وأضاف أيضاً أن شعبة المستوردين كانت حريصة مؤخراً على مخاطبة كلاً من مصلحة الجمارك إضافة إلى وزارة المالية، من أجل الإفراج على الأقل عن هذه البضائع قبل أن يرتفع سعرها بشكل أكبر في الفترة القادمة مما يُزيد الأمور سوءاً.

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